СМИ: В России создадут новую версию робота «Маркер» для помощи в спецоперации
Российская перспективная роботизированная платформа «Маркер» будет доработана под новые задачи, в частности, будет создана версия для выполнения задач спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, масса и габариты платформы останутся такими же, как и у собранных образцов, при этом функционал и возможности «Маркера» значительно расширят.
«Условный "Маркер-2" будет нацелен минимум под три задачи: охрана, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) и ведение вспомогательных работ в условиях боевых действий с учетом потребностей войск, выявленных в ходе текущей спецоперации», — подчеркнул источник.
Отмечается, что сейчас определяют участников кооперации по проекту и системы вооружений, которые будут устанавливать на платформе. «Маркер-2» будет предназначен для выполнения работ в городских условиях и фронтовой зоне.
Три робота уже передали сотрудникам МЧС, которые адаптируют «Маркер» под задачи ликвидации и профилактики ЧС, в том числе тушение пожаров, отмечает РЕН ТВ.
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