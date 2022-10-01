Маск продемонстрировал человекоподобного робота Optimus
Бизнесмен Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus. Тестовый прототип увидели участники мероприятия Tesla AI Day 30 сентября.
Робот самостоятельно вышел на сцену, приветствовал публику в зале взмахом руки. Маск продемонстрировал ролик, на котором Optimus перемещает коробку и поливает цветы.
По словам Маска, робота изготовят в рост человека. Он будет способен поднимать вес поколо 20 кг и помогать с выполнением повседневных задач, например, сможет ходить в магазин за покупками.
Цена работа составит, как заявил Маск, менее $20 тыс, передает ТАСС.
Как ранее отмечал Bloomberg, Маск указывал, что Optimus может помочь решить проблему нехватки рабочей силы в мире.
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