Маск продемонстрировал человекоподобного робота Optimus

Бизнесмен Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus. Тестовый прототип увидели участники мероприятия Tesla AI Day 30 сентября.

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Робот самостоятельно вышел на сцену, приветствовал публику в зале взмахом руки. Маск продемонстрировал ролик, на котором Optimus перемещает коробку и поливает цветы.

По словам Маска, робота изготовят в рост человека. Он будет способен поднимать вес поколо 20 кг и помогать с выполнением повседневных задач, например, сможет ходить в магазин за покупками.

Цена работа составит, как заявил Маск, менее $20 тыс, передает ТАСС.

Как ранее отмечал Bloomberg, Маск указывал, что Optimus может помочь решить проблему нехватки рабочей силы в мире.

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ТЕГИ:ТехнологииРоботыИлон Маск
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