На улицах Нью-Йорка прошел протест в поддержку Палестины
10 ноября 202305:01
Сотни демонстрантов вышли на улицы Нью-Йорка в поддержку Палестины, сообщает РИА Новости.
Колонна проследовала по центральным улицам. Люди несли в руках флаги Палестины, требуя свободы для палестинского народа.
Протестующих сопровождала полиция.
Днем ранее в Нью-Йорке несколько сотен человек собрались у Центрального вокзала для участия в акции с призывом к прекращению огня в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru