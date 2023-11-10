На улицах Нью-Йорка прошел протест в поддержку Палестины

Сотни демонстрантов вышли на улицы Нью-Йорка в поддержку Палестины, сообщает РИА Новости.

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Колонна проследовала по центральным улицам. Люди несли в руках флаги Палестины, требуя свободы для палестинского народа.

Протестующих сопровождала полиция.

Днем ранее в Нью-Йорке несколько сотен человек собрались у Центрального вокзала для участия в акции с призывом к прекращению огня в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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