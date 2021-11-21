На Украину прибыла первая партия американского угля
На Украину прибыл первый из семи законтрактованных компанией «Донбасская топливно-энергетическая компания» кораблей с 60,5 тыс. тонн угля, сообщает «Интерфакс».
Судно причалило в порт «Южный». Топливо предназначается для потребностей государственных ТЭС. На сегодня ДТЭК договорилась с международными поставщиками об импорте семи судовых партий с углем, из которых пять поставок с углем из США и две — из Колумбии.
Как ожидается, все партии прибудут на Украину до января 2022 года.
Энергетический кризис на Украине был искусственно создан чиновниками, которые вовремя не заполнили подземные хранилища газом и не обеспечили страну углем. Об этом заявила ранее бывший премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
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