На Украину прибыла первая партия американского угля

На Украину прибыл первый из семи законтрактованных компанией «Донбасская топливно-энергетическая компания» кораблей с 60,5 тыс. тонн угля, сообщает «Интерфакс».

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Судно причалило в порт «Южный». Топливо предназначается для потребностей государственных ТЭС. На сегодня ДТЭК договорилась с международными поставщиками об импорте семи судовых партий с углем, из которых пять поставок с углем из США и две — из Колумбии.

Как ожидается, все партии прибудут на Украину до января 2022 года.

Энергетический кризис на Украине был искусственно создан чиновниками, которые вовремя не заполнили подземные хранилища газом и не обеспечили страну углем. Об этом заявила ранее бывший премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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