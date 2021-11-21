На Украину прибыла первая партия американского угля

Судно причалило в порт «Южный». Топливо предназначается для потребностей государственных ТЭС. На сегодня ДТЭК договорилась с международными поставщиками об импорте семи судовых партий с углем, из которых пять поставок с углем из США и две — из Колумбии.

Как ожидается, все партии прибудут на Украину до января 2022 года.

Энергетический кризис на Украине был искусственно создан чиновниками, которые вовремя не заполнили подземные хранилища газом и не обеспечили страну углем. Об этом заявила ранее бывший премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

