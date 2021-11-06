На Украине заявили о подготовке к веерным отключениям электричества

Бывший секретарь СНБО опубликовал в Facebook фото с объявлением для жителей села Подгайное в Киевской области о плановых отключениях электричества в ноябре. По словам Данилюка, подобные предупреждения появляются в селах Киевской и Хмельницкой областей.

«Людей предупреждают, что, начиная с 17 ноября, через день будут выключать свет с восьми утра до шести вечера», — написал экс-министр.

Данилюк напомнил, что в 90-е годы так боролись с нехваткой энергоносителей: «тупо отрубали электричество по всей стране на несколько часов ежедневно». Бывший глава украинского Минфина предположил, что такой режим введут по всей стране, из-за чего промышленные предприятия остановятся, а малый и средний бизнес загонят «еще глубже под ковер».

Данилюк подчеркнул, что как гражданин хотел бы услышать от президента страны объяснения, почему Украина не приобрела газ по приемлемым ценам летом и «докатилась до того, чтобы покупать электричество у [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и РФ».

«И какой у нас план действий, чтобы пережить зиму и не добить экономику», — добавил бывший министр.

