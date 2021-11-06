На Украине заявили о подготовке к веерным отключениям электричества
Власти Украины готовятся к веерным отключениям электричества в стране. Об этом заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывший министр финансов Александр Данилюк.
Бывший секретарь СНБО опубликовал в Facebook фото с объявлением для жителей села Подгайное в Киевской области о плановых отключениях электричества в ноябре. По словам Данилюка, подобные предупреждения появляются в селах Киевской и Хмельницкой областей.
«Людей предупреждают, что, начиная с 17 ноября, через день будут выключать свет с восьми утра до шести вечера», — написал экс-министр.
Данилюк напомнил, что в 90-е годы так боролись с нехваткой энергоносителей: «тупо отрубали электричество по всей стране на несколько часов ежедневно». Бывший глава украинского Минфина предположил, что такой режим введут по всей стране, из-за чего промышленные предприятия остановятся, а малый и средний бизнес загонят «еще глубже под ковер».
Данилюк подчеркнул, что как гражданин хотел бы услышать от президента страны объяснения, почему Украина не приобрела газ по приемлемым ценам летом и «докатилась до того, чтобы покупать электричество у [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и РФ».
«И какой у нас план действий, чтобы пережить зиму и не добить экономику», — добавил бывший министр.
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