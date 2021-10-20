На Украине заявили об энергетической катастрофе в стране

«Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти», — следует из документа.

Отмечается, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов, в результате цена на газ для предприятий Украины в четыре-пять раз выше, чем у их конкурентов.

Как ожидается, подобное положение дел спровоцирует крайне негативные последствия для национальной экономики.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что для граждан страны запасов газа достаточно. По его словам, если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена на газ достигла бы 50 грн, «а так для людей от НАК «Нафтогаз» — около 8 грн.

