«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину
Компания «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности для транзита российского газа через ГТС Украины на ноябрь, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP.
Из предложенных на аукционе мощностей в 89 миллионов кубических метров в сутки «Газпром» забронировал на ноябрь лишь 31,4 миллиона кубометров по прокачке по трубопроводу Ямал - Европа через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и ФРГ ведут консультации о транзите газа через Украину после 2024 года, сообщает RT.
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