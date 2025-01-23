На Украине заявили о желании завершить конфликт с Россией завтра
Украина хотела бы уже завтра завершить противостояние с Россией. Об этом в интервью Euronews заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Таким образом украинский чиновник прокомментировал обещание американского лидера Дональда Трампа за 24 часа помирить Москву и Киев. Ермак подчеркнул, что никто не знает, когда завершится российско-украинский конфликт.
«Если бы это зависело от Украины и всего демократического мира, то он закончился бы завтра», — заверил он.
Ранее Трамп поставил задачу своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru