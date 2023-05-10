На Украине заявили, что не планировали атаковать Москву 9 мая

Украина не планировала устраивать провокации в Москве в День Победы. Об этом заявил спикер главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью телеканалу «Рада».

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По его словам, если бы Украина хотела атаковать Москву 9 мая, это было бы заметно. Юсов отметил, что украинские публичные лица и военно-политическое киевское руководство не единожды заявляли, что цель Украины — российские военные объекты, а не мероприятия.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли 9 мая попытку атаковать Москву как минимум тремя беспилотниками UJ-22 Airborne. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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