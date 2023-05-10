На Украине заявили, что не планировали атаковать Москву 9 мая
Украина не планировала устраивать провокации в Москве в День Победы. Об этом заявил спикер главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью телеканалу «Рада».
По его словам, если бы Украина хотела атаковать Москву 9 мая, это было бы заметно. Юсов отметил, что украинские публичные лица и военно-политическое киевское руководство не единожды заявляли, что цель Украины — российские военные объекты, а не мероприятия.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли 9 мая попытку атаковать Москву как минимум тремя беспилотниками UJ-22 Airborne. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 405 / сут.
Умерли
399 тыс.+24 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 278 / сут.
- Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России
- Белоруссия обвинила Польшу в нежелании возобновлять железнодорожное сообщение
- На Украине заявили, что не планировали атаковать Москву 9 мая
- В Финляндии продают находящийся у границы с Россией остров с военными укреплениями
- Столтенберг указал на преимущества России в СВО
- СМИ: Актера из фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова нашли мертвым в квартире в Москве
- Майские заморозки в Москве оказались самыми длинными в XXI веке
- Повестки на военные сборы могут дублироваться онлайн
- В Совбезе заявили, что Киев платил российским подросткам за диверсии
- Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в Артёмовске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru