Собянин: Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы посетили более 1,2 млн человек

День Победы в Москве отметили более 1,2 миллиона жителей столицы и ее гостей. Об этом на своем сайте сообщил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник также отметил, что 9 мая подошел к концу традиционный фестиваль «Московская весна». Кроме того, Собянин пригласил москвичей на гастрономический фестиваль «Рыбная неделя».

«С 26 мая по 4 июня гости смогут попробовать оригинальные рыбные блюда [...], принять участие в кулинарных мастер-классах, открыть секреты приготовления угощений от ведущих столичных поваров», - написал мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что участок железной дороги от Белорусского до Савеловского вокзала возобновил работу в обычном режиме.

