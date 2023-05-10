Собянин: Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы посетили более 1,2 млн человек
10 мая 202313:58
День Победы в Москве отметили более 1,2 миллиона жителей столицы и ее гостей. Об этом на своем сайте сообщил мэр города Сергей Собянин.
Градоначальник также отметил, что 9 мая подошел к концу традиционный фестиваль «Московская весна». Кроме того, Собянин пригласил москвичей на гастрономический фестиваль «Рыбная неделя».
«С 26 мая по 4 июня гости смогут попробовать оригинальные рыбные блюда [...], принять участие в кулинарных мастер-классах, открыть секреты приготовления угощений от ведущих столичных поваров», - написал мэр.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что участок железной дороги от Белорусского до Савеловского вокзала возобновил работу в обычном режиме.
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10 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru