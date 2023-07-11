В Киеве конфисковали квартиры Артемия Лебедева

.Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал квартиры российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева, сообщила в своих соцсетях глава департамента санкционной политики министерства юстиции Украины Анна Богатых.

Бывший первый зампред Сбербанка Лев Хасис исключен из британского санкционного списка

Она напомнила, что Лебедев находится код санкциями Совета.

Таким образом, две квартиры в центре Киева площадью 138 и 193 квадратных метра перешли в доход государства.

Ранее Артемий Лебедев назвал самую скучную страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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