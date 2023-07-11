В Киеве конфисковали квартиры Артемия Лебедева
11 июля 202312:08
.Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал квартиры российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева, сообщила в своих соцсетях глава департамента санкционной политики министерства юстиции Украины Анна Богатых.
Она напомнила, что Лебедев находится код санкциями Совета.
Таким образом, две квартиры в центре Киева площадью 138 и 193 квадратных метра перешли в доход государства.
Ранее Артемий Лебедев назвал самую скучную страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru