Сборная Марокко вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Основное и дополнительное время матча 1/16 финала, который прошёл в Монтеррее (Мексика), завершилось вничью со счетом 1:1. У нидерландцев отличился Коди Гакпо, а затем Исса Диоп восстановил равновенсие.

В итоге победитель определялся в серии пенальти, в которой сильнее оказались марроканцы - 3:2. В следующем этапе 4 июля им предстоит сыграть против сборной Канады, которая в 1/16 финала обыграла ЮАР.

Ранее национальная команда Демократической Республики Конго обыграла Узбекистан и впервые вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

