На Украине предсказали «конец России» в случае нападения

Любое полномасштабное нападение России на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации», сообщает РИА Новости со ссылкой на внештатного советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.

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«Это абсолютно проигрышный вариант. Они не могут этого не понимать. И когда они нас пугают вторжением, расширением, намекают на угрозы — это блеф», — сообщил политик.

По его словам, задача такого блефа – напугать и заставить Киев уступить в отношении «российских прихотей». «Лучшее, что можно сделать — между собой договариваться, используя нормандский и минский форматы», — отметил Арестович.

Ранее Арестович заявил, что только в случае «полномасштабной войны» в России могут начаться теракты. По словам советника, проведение терактов невыгодно украинской стороне.

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ФОТО: pixabay.com
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