На Украине заявили о военной мощи страны в рамках НАТО

Чиновник подчеркнул, что в техническом плане Украина стопроцентно готова к членству в НАТО, однако необходимо политическое решение других стран Североатлантического альянса, пишет РИА ФАН.

«Что необходимо понимать: мы в НАТО идем не как просители с протянутой рукой, мы добавим огромную силу. Потому что, помимо США, Турции и Франции, мы четвертая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту», — рассказал Арестович в эфире телеканала «НАШ».

Однако политик не стал объяснять, в чем заключается превосходство Украины, пишет «Свободная пресса».

