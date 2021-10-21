На Украине заявили о военной мощи страны в рамках НАТО

Украина полностью готова к вступлению в НАТО и стала бы четвертой по силе страной альянса. Об этом заявил внештатный советник главы офиса украинского президента, пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

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Чиновник подчеркнул, что в техническом плане Украина стопроцентно готова к членству в НАТО, однако необходимо политическое решение других стран Североатлантического альянса, пишет РИА ФАН.

«Что необходимо понимать: мы в НАТО идем не как просители с протянутой рукой, мы добавим огромную силу. Потому что, помимо США, Турции и Франции, мы четвертая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту», — рассказал Арестович в эфире телеканала «НАШ».

Однако политик не стал объяснять, в чем заключается превосходство Украины, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
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