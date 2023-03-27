В Оренбурге объяснили грубость слов мэра о комментаторах в соцсетях
Слова оренбургского мэра Сергея Салмина о комментаторах в соцсетях, которые «не получали в морду», выдернуты из контекста. Так прокомментировали в мэрии Оренбурга слова градоначальника в интервью местному телеканалу.
В мэрии пояснили, что Салмин имел ввиду авторов анонимных телеграм-каналов, уверенных в своей безнаказанности, передает РИА Новости.
Ранее интервью мэра Оренбурга вызвало общественный резонанс. В нем он рассказал об «откровенной лжи в свой адрес и своей семьи». По его мнению, такую информацию распространяют авторы анонимных телеграм-каналов. Салмин назвал их «придурками», который не отвечают за свои слова. Мэр пригрозил, что авторы фейков «за свои слова не получали ни разу в морду».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 940 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 899 / сут.
- В МИД КНР оценили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии
- Москвичей предупредили о «барическом лобзике»
- Администрация Эрдогана не подтвердила визит Путина в Турцию
- Евгений Пригожин заступился за Иосифа Пригожина
- Главный аэропорт Израиля приостановил вылеты из-за протестов в стране
- Российские авиакомпании перешли на летнее расписание
- Суд прекратил административное производство по делу лидера «Ногу свело!» Покровского
- СМИ: Командующий сухопутными силами ВСУ посетил позиции военных под Артемовском
- СМИ раскрыли схему побега Усса-младшего из Италии
- В Оренбурге объяснили грубость слов мэра о комментаторах в соцсетях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru