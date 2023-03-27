В Оренбурге объяснили грубость слов мэра о комментаторах в соцсетях

Слова оренбургского мэра Сергея Салмина о комментаторах в соцсетях, которые «не получали в морду», выдернуты из контекста. Так прокомментировали в мэрии Оренбурга слова градоначальника в интервью местному телеканалу.

В мэрии пояснили, что Салмин имел ввиду авторов анонимных телеграм-каналов, уверенных в своей безнаказанности, передает РИА Новости.

Ани Лорак высказалась о ситуации на Украине и жизни в России

Ранее интервью мэра Оренбурга вызвало общественный резонанс. В нем он рассказал об «откровенной лжи в свой адрес и своей семьи». По его мнению, такую информацию распространяют авторы анонимных телеграм-каналов. Салмин назвал их «придурками», который не отвечают за свои слова. Мэр пригрозил, что авторы фейков «за свои слова не получали ни разу в морду».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба администрации Оренбурга
ТЕГИ:МэрОренбург

Горячие новости

Все новости

партнеры