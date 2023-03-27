В Оренбурге объяснили грубость слов мэра о комментаторах в соцсетях

Слова оренбургского мэра Сергея Салмина о комментаторах в соцсетях, которые «не получали в морду», выдернуты из контекста. Так прокомментировали в мэрии Оренбурга слова градоначальника в интервью местному телеканалу.

В мэрии пояснили, что Салмин имел ввиду авторов анонимных телеграм-каналов, уверенных в своей безнаказанности, передает РИА Новости.