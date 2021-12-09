На Украине предложили ввести штрафы за «отрицание вооруженной агрессии РФ»
Кабинет министров Украины в ходе заседания одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду проект закона, по которому за публичное «отрицание вооруженной агрессии РФ» предусматривается наказание. Согласно документу, за это будет предусмотрен штраф в размере до 1890 долларов. Законопроект опубликованном на сайте украинского правительства.
В проекте уточняется, что под публичным отрицанием «агрессии РФ» или «попыток легитимизировать аннексию территорий» предлагается понимать хотя бы одно открытое обращение к двум и более лицам либо «графическое изображение Крыма в составе другого государства».
Предполагается, что административное наказание будет применяться к публичным деятелям, чиновникам и «политически значимым лицам».
Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник сообщил, что после переговоров по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена позиция Украины изменилась, поскольку Киев согласился обсудить предложения республик Донбасса о принятии совместного заявления об укреплении режима перемирия.
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