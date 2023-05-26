На Украине предложили переименовать Грузию

Депутаты Верховной рады предложили официально называть Грузию Сакартвело, законопроект опубликован на сайте парламента.

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Грузины часто называют свою страну Сакартвело. Переводится как «страна картвелов"»- автохтонного населения Закавказья.

Авторы инициативы уверены, что, это сблизит Киев и Тбилиси, а также избавит украинский язык от «русифицированного» имени страны.

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ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
ТЕГИ:Верховная РадаГрузия

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