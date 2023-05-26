На Украине предложили переименовать Грузию
26 мая 202319:45
Депутаты Верховной рады предложили официально называть Грузию Сакартвело, законопроект опубликован на сайте парламента.
Грузины часто называют свою страну Сакартвело. Переводится как «страна картвелов"»- автохтонного населения Закавказья.
Авторы инициативы уверены, что, это сблизит Киев и Тбилиси, а также избавит украинский язык от «русифицированного» имени страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru