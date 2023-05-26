«Совсем спятили»: Путин оценил ситуацию в Грузии после отмены российских виз
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение отменить визы из Грузии является его идеей, сообщает РИА Новости.
На встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» он пояснил, что этот шаг был обусловлен «целым рядом обстоятельств, в том числе сезоном отпусков».
Российский лидер указал, что негативная реакция на отмену виз стала для него полной неожиданностью.
«Я думал, что все скажут: «спасибо, хорошо», но нет, там какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно и, честно говоря, неожиданно. И просто, честно говоря, неожиданно. Я когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что ли? Что там у них происходит, непонятно», - заключил он.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемой отмену визового режима для грузинских граждан со стороны России, и считает данное решение «очередной российской провокацией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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