На Украине поддержали полное прекращение огня
25 марта 202509:40
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в интервью агентству Bloomberg, что Украина «всем сердцем» выступает за полное прекращение огня.
Вместе с тем, отметила дипломат, для перемирия следует получить согласие российской стороны, так как «для танца нужны двое».
Маркарова добавила, что и Украина, и США нацелены на скорейшее завершение работы по сделке по редкоземельным металлам.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что урегулировать конфликт на Украине возможно лишь дипломатическим путем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru