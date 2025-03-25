На Украине поддержали полное прекращение огня

Вместе с тем, отметила дипломат, для перемирия следует получить согласие российской стороны, так как «для танца нужны двое».

Маркарова добавила, что и Украина, и США нацелены на скорейшее завершение работы по сделке по редкоземельным металлам.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что урегулировать конфликт на Украине возможно лишь дипломатическим путем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

