В офисе Зеленского анонсировали ещё один раунд переговоров с США
Украинская делегация пока остаётся в Саудовской Аравии. Об этом заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
В эфире украинского телеканала «Рада» он указал, что планируется ещё один раунд переговоров после завершения российско-американской встречи.
«То есть переговоры продлятся ещё определённое время», - отметил Лещенко.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в Белом доме надеются, что договоренности в Саудовской Аравии дадут толчок к полному прекращению огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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