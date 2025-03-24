В офисе Зеленского анонсировали ещё один раунд переговоров с США

В эфире украинского телеканала «Рада» он указал, что планируется ещё один раунд переговоров после завершения российско-американской встречи.

«То есть переговоры продлятся ещё определённое время», - отметил Лещенко.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в Белом доме надеются, что договоренности в Саудовской Аравии дадут толчок к полному прекращению огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

