В офисе Зеленского анонсировали ещё один раунд переговоров с США

Украинская делегация пока остаётся в Саудовской Аравии. Об этом заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США

В эфире украинского телеканала «Рада» он указал, что планируется ещё один раунд переговоров после завершения российско-американской встречи.

«То есть переговоры продлятся ещё определённое время», - отметил Лещенко.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в Белом доме надеются, что договоренности в Саудовской Аравии дадут толчок к полному прекращению огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСаудовская АравияСШАУкраина

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