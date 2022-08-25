На Украине ответили на поздравление Лукашенко угрозой повесить

Это случилось после того, как лидер Белоруссии поздравил украинцев с Днем Независимости страны. «Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости», — заявил парламентарий.

Гончаренко пообещал поддержать политических противников действующего президента.

В своем обращении к жителям Украины Лукашенко выразил уверенность, что возникшие противоречия не разрушат добрососедские отношения между двумя народами.

Ранее президент Белоруссии заявил, что не планирует нападение на Украину. Он добавил, что «никакая Украина не воюет сегодня». По его мнению, это НАТО и США воюют с Россией.

