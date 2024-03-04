На Украине одобрили конфискацию активов, якобы принадлежащих Дмитрию Киселеву

В списке упоминаются доли в киевских компаниях, недвижимость в Крыму и автомобиль, владение которыми приписывают российскому журналисту.

В Минюсте Украины указали, что конфискация активов в пользу государства должна быть осуществлена в соответствии с украинским законом «О санкциях».

Киселёв попал под санкции, которые ввёл президент Украины Владимир Зеленский, в феврале 2023 года. Как сообщает RT, кроме него рестрикции были введены в отношении оперной певицы Анны Нетребко, артиста Евгения Петросяна, режиссёра Никиты Михалкова, певца Филиппа Киркорова и других.

