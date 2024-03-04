На Украине одобрили конфискацию активов, якобы принадлежащих Дмитрию Киселеву

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины удовлетворил иск украинского министерства юстиции о конфискации активов, которые якобы принадлежат генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву, пишет украинское издание «Главком».

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В списке упоминаются доли в киевских компаниях, недвижимость в Крыму и автомобиль, владение которыми приписывают российскому журналисту.

В Минюсте Украины указали, что конфискация активов в пользу государства должна быть осуществлена в соответствии с украинским законом «О санкциях».

Киселёв попал под санкции, которые ввёл президент Украины Владимир Зеленский, в феврале 2023 года. Как сообщает RT, кроме него рестрикции были введены в отношении оперной певицы Анны Нетребко, артиста Евгения Петросяна, режиссёра Никиты Михалкова, певца Филиппа Киркорова и других.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияКонфискацияСанкции Против РоссииУкраинаДмитрий Киселев

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