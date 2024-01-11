СМИ: Латвия решила конфисковать российскую собственность ради Киева

Сейм Латвии утвердил законопроект, согласно которому Дом Москвы в Риге будет передан в собственность государства, передает LSM.

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Комиссия Сейма по национальной безопасности указала, что Латвии принадлежит земельный участок, на котором находится здание, в связи с этим было предложено закрепить право собственности за Минсообщения страны.

По данным издания, после планируется продать здание, а вырученные средства передать Украине.

Ранее власти Латвии в 2023 году передали Украине 271 автомобиль, которые конфисковали у нетрезвых водителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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