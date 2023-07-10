На Украине обвинили западных политиков в изучении истории по российским учебникам
Западные политические деятели изучали историю по российским учебникам, поэтому Украина до сих пора не стала членом Североатлантического альянса. Об этом в интервью телеканалу «Рада» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, учебники, по которым занимались студенты в западных вузах, были написаны авторами из России с соответствующими взглядами на исторические процессы. «Это большая проблема, потому что они смотрят на те или иные вопросы глазами россиян», — посетовал Данилов.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в российских школах следует ввести дополнительный урок об истории Великой Отечественной войны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru