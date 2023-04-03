На Украине назвали число полученных МиГ-29

Украинская армия располагает тремя бригадами истребителей (порядка 72 самолетов) МиГ-29. Об этом заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Киев».

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По его словам, передача Украине такого вооружения — исторический шаг. Также отмечается, что у Киева имеется пять бригад истребителей и две бригады советских истребителей Су-27, морально и физически устаревших.

Игнат добавил, что передача Польшей МиГ-29 должна подтолкнуть другие страны к отправке на Украину современных передовых авиационных платформ.

Ранее отвечающий за международную проблематику представитель президента Польши Марчин Пшидач заявил, что республика передала Украине несколько истребителей МиГ-29.

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine
ТЕГИ:ВСУМиг-29

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