На Украине назвал дату новой встречи в формате «Рамштайн»

Новая встреча контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн» состоится 18 июля. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в колонке для издания «Лига».

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Дату министр назвал, отвечая на вопрос о получении новой военной помощи. По словам политика, страны Запада зачастую называли невозможной поставку техники. «18 июля продолжим делать невозможное», — заключил Резников.

Ранее Резников заявил, что тема «авиационной коалиции» по истребителям станет для Украины приоритетной на очередной встрече на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATO
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