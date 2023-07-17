На Украине назвал дату новой встречи в формате «Рамштайн»
Новая встреча контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн» состоится 18 июля. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в колонке для издания «Лига».
Дату министр назвал, отвечая на вопрос о получении новой военной помощи. По словам политика, страны Запада зачастую называли невозможной поставку техники. «18 июля продолжим делать невозможное», — заключил Резников.
Ранее Резников заявил, что тема «авиационной коалиции» по истребителям станет для Украины приоритетной на очередной встрече на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru