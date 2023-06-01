Зеленский: многие страны выразили готовность поставить Украине истребители F-16
Многие страны готовы уже поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Кишиневе по итогам саммита Европейского политического сообщества, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что услышал мощную поддержку со стороны стран Запада в этом вопросе.
«Большое количество государств, и что важно — большое количество истребителей», — заметил украинский лидер.
Но, вместе с тем, как признал Зеленский, прежде всего необходимо согласие одной страны – США, поскольку она производит, обещанные многими государствами, истребители.
Ранее на Украине заявили, что для превосходства в воздухе нужно 3-4 эскадрильи F-16, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- El País: НАТО предоставит Киеву лишь частичные гарантии безопасности
- США прекратили передавать России данные о вооружениях в рамках ДСНВ
- «Как в 90-х»: глава Чукотки возмутился продажей яиц по паспорту
- Названа дата инаугурации Эрдогана
- Мантуров: ГАЗ может возродить производство автомобилей «Волга»
- Беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в Курской области
- Зеленский: многие страны выразили готовность поставить Украине истребители F-16
- «Просто выспаться»: украинка попросила забрать ЗРК Patriot из Киева
- Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана пройдут в Вашингтоне 12 мая
- По мотивам «Чебурашки» сделают музыкально-цирковое шоу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru