Зеленский: многие страны выразили готовность поставить Украине истребители F-16

Многие страны готовы уже поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Кишиневе по итогам саммита Европейского политического сообщества, передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что услышал мощную поддержку со стороны стран Запада в этом вопросе.

«Большое количество государств, и что важно — большое количество истребителей», — заметил украинский лидер.

Но, вместе с тем, как признал Зеленский, прежде всего необходимо согласие одной страны – США, поскольку она производит, обещанные многими государствами, истребители.

Ранее на Украине заявили, что для превосходства в воздухе нужно 3-4 эскадрильи F-16, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаСШАИстребителиВладимир Зеленский

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