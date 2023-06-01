Зеленский: многие страны выразили готовность поставить Украине истребители F-16

Он подчеркнул, что услышал мощную поддержку со стороны стран Запада в этом вопросе.

«Большое количество государств, и что важно — большое количество истребителей», — заметил украинский лидер.

Но, вместе с тем, как признал Зеленский, прежде всего необходимо согласие одной страны – США, поскольку она производит, обещанные многими государствами, истребители.

Ранее на Украине заявили, что для превосходства в воздухе нужно 3-4 эскадрильи F-16, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

