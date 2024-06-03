На Украине бывших военнопленных хотят лишить права на демобилизацию

По его словам, ведомство направило в воинские части приказ, в котором речь идёт об украинских военнослужащих, вернувшихся из плена до 18 мая 2024 года.

Он также отметил, что инициатива Нацгвардии идёт вразрез с новым законом об усилении мобилизации.

«В законе чёрным по белому написано, что увольнению со службы подлежат все бывшие военнопленные. Готовлю обращение, нужно разобраться в этой ситуации!» - написал Гончаренко.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате переговоров в Россию с подконтрольной Киеву территории возвращены 75 российских военных, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

