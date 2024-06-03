На Украине бывших военнопленных хотят лишить права на демобилизацию
Национальная гвардия Украины намерена лишить бывших военнопленных права на демобилизацию. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
По его словам, ведомство направило в воинские части приказ, в котором речь идёт об украинских военнослужащих, вернувшихся из плена до 18 мая 2024 года.
Он также отметил, что инициатива Нацгвардии идёт вразрез с новым законом об усилении мобилизации.
«В законе чёрным по белому написано, что увольнению со службы подлежат все бывшие военнопленные. Готовлю обращение, нужно разобраться в этой ситуации!» - написал Гончаренко.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате переговоров в Россию с подконтрольной Киеву территории возвращены 75 российских военных, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru