Великобритания ввела против Фридмана транспортные санкции

Согласно обновлённому обновлённому списку, против предпринимателя ввели транспортные ограничения. Суда и самолёты, которые принадлежат, контролируются, зафрахтованы или эксплуатируются Фридманом могут быть задержаны.

Также предусмотрена возможность отмены действующих регистраций транспорта и отказ в разрешении на новую регистрацию. Запрещено оказывать судам и самолётам бизнесмена любой технической помощи.

Ранее в Великобритании было прекращено расследование возможного обхода санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».