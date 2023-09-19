Великобритания ввела против Фридмана транспортные санкции

Правительство Великобритании объявило об ужесточении санкций в отношении бизнесмена Михаила Фридмана, сообщает пресс-служба британского кабмина.

СБУ обвинила бизнесмена Фридмана в финансировании спецоперации

Согласно обновлённому обновлённому списку, против предпринимателя ввели транспортные ограничения. Суда и самолёты, которые принадлежат, контролируются, зафрахтованы или эксплуатируются Фридманом могут быть задержаны.

Также предусмотрена возможность отмены действующих регистраций транспорта и отказ в разрешении на новую регистрацию. Запрещено оказывать судам и самолётам бизнесмена любой технической помощи.

Ранее в Великобритании было прекращено расследование возможного обхода санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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