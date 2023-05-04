На Украине арестовали мэра Одессы Труханова

В сообщении говорится, что чиновник «был взят под стражу» по делу о хищении на заводе «Краян». Так как он не внёс определённый судом залог, то прокурор обратился с ходатайством об изменении меры пресечения.

«Заслушав доводы сторон суд частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн гривен залога (более 350 тысяч долларов)», - уточнили в САП.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила сотрудников государственного предприятия «Антонов» в гибели крупнейшего в истории грузовой самолёта АН-225 «Мрия», который существовал в единственном экземпляре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

