На Украине арестовали мэра Одессы Труханова
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заявила об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова.
В сообщении говорится, что чиновник «был взят под стражу» по делу о хищении на заводе «Краян». Так как он не внёс определённый судом залог, то прокурор обратился с ходатайством об изменении меры пресечения.
«Заслушав доводы сторон суд частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн гривен залога (более 350 тысяч долларов)», - уточнили в САП.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила сотрудников государственного предприятия «Антонов» в гибели крупнейшего в истории грузовой самолёта АН-225 «Мрия», который существовал в единственном экземпляре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru