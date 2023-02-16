Медведчук заявил, что живет в Москве
Бывший депутат Верховной рады, политик Виктор Медведчук рассказал, что переехал в Москву. Об этом он заявил в эфире Первого канала.
По его словам, раньше Медведчук приезжал в Москву только по делам, но сегодня он живет в российской столице на постоянной основе.
Политик также уточнил, что он не покидал Украину, а был освобожден из плена.
Ранее Виктора Медведчука лишили украинского гражданства по указу президента страны Владимира Зеленского, а позже Верховная рада отозвала депутатский мандат оппозиционного политика.
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