Медведчук заявил, что живет в Москве

Бывший депутат Верховной рады, политик Виктор Медведчук рассказал, что переехал в Москву. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

Медведчук призвал украинцев объединиться против Зеленского

По его словам, раньше Медведчук приезжал в Москву только по делам, но сегодня он живет в российской столице на постоянной основе.

Политик также уточнил, что он не покидал Украину, а был освобожден из плена.

Ранее Виктора Медведчука лишили украинского гражданства по указу президента страны Владимира Зеленского, а позже Верховная рада отозвала депутатский мандат оппозиционного политика.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаМосква
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