Медведчук заявил, что живет в Москве

По его словам, раньше Медведчук приезжал в Москву только по делам, но сегодня он живет в российской столице на постоянной основе.

Политик также уточнил, что он не покидал Украину, а был освобожден из плена.

Ранее Виктора Медведчука лишили украинского гражданства по указу президента страны Владимира Зеленского, а позже Верховная рада отозвала депутатский мандат оппозиционного политика.

