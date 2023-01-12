На Украине арестовали активы России и Белоруссии на 1,1 млрд долларов

Бюро экономической безопасности Украины заявило, что в 2022 году в стране были найдены и заблокированы активы России и Белоруссии на 41 млрд гривен (1,12 млрд долларов США), сообщает РИА Новости.

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В ведомстве уточнили, что в список арестованных активов вошли жилая и коммерческая недвижимость, счета в банках, автомобили, минеральные удобрения, АЗС, железнодорожные вагоны, финансовые учреждения, земельные участки, производства, развлекательные заведения и прочее.

«Эти активы и имущество уже принесли доход государству в размере 2,2 млрд гривен (60,2 млн долларов)», - отметили в Бюро.

Ранее на Украине арестовали активы семьи Медведчука более чем на миллион долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияКонфискацияИмуществоРоссияУкраина
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