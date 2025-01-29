На Украине арестовали активы, якобы принадлежащие Дерипаске

Уточняется, что были арестованы почти 500 тысяч тонн бокситов и глинозема, изготовленных на Украине ещё до начала специальной военной операции ВС РФ. Их стоимость составляет более 2,11 млрд гривен.

В СБУ отметили, что Дерипаска якобы владел указанными активами через подконтрольную коммерческую структуру, которая была зарегистрирована в одной из европейских стран.

«Эта компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия», - заключили в ведомстве.

Ранее власти США ввели санкции против гражданина России Дмитрия Белоглазова, который, по версии Вашингтона, связан с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

