На Украине арестовали активы, якобы принадлежащие Дерипаске

Украинские власти наложили арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, якобы принадлежащую российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

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Уточняется, что были арестованы почти 500 тысяч тонн бокситов и глинозема, изготовленных на Украине ещё до начала специальной военной операции ВС РФ. Их стоимость составляет более 2,11 млрд гривен.

В СБУ отметили, что Дерипаска якобы владел указанными активами через подконтрольную коммерческую структуру, которая была зарегистрирована в одной из европейских стран.

«Эта компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия», - заключили в ведомстве.

Ранее власти США ввели санкции против гражданина России Дмитрия Белоглазова, который, по версии Вашингтона, связан с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
ТЕГИ:СБУУкраинаКонфискацияАрестОлег Дерипаска

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