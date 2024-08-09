Дерипаска призвал прекратить огонь на Украине

Об этом он заявил в интервью Nikkei Asia. По его словам, прежде, чем остановить конфликт, нужно прекратить огонь. Бизнесмен призвал к «немедленному и безоговорочному прекращению огня». Дерипаска считает, что РФ тратит слишком много на проведение специальной военной операции.

Он также заявил, что возможность крупных поставок российского сырья в КНР и Индию стала спасением для отечественной торговли.

Ранее Дерипаска заявил, что России для создания экономики мечты потребуется около 12 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

