Дерипаска призвал прекратить огонь на Украине
Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал к немедленному прекращению огня на Украине.
Об этом он заявил в интервью Nikkei Asia. По его словам, прежде, чем остановить конфликт, нужно прекратить огонь. Бизнесмен призвал к «немедленному и безоговорочному прекращению огня». Дерипаска считает, что РФ тратит слишком много на проведение специальной военной операции.
Он также заявил, что возможность крупных поставок российского сырья в КНР и Индию стала спасением для отечественной торговли.
Ранее Дерипаска заявил, что России для создания экономики мечты потребуется около 12 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru