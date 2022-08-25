Деньги сына экс-президента Украины Януковича передали на нужды ВСУ

В сообщении говорится, что речь идёт также о денежных средствах служебных лиц «Всеукраинского банка развития», 100% акций которого, по данным ведомства, принадлежали старшему сыну бывшего украинского лидера.

«В настоящее время 304 млн гривен (8,1 млн долларов США) зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины», - уточнили в пресс-службе.

Ранее в Бюро экономической безопасности Украины заявили об аресте недвижимого имущества на 13,5 млн долларов, которое через офшорные компании и подконтрольных лиц принадлежит одному из российских бизнесменов, сообщает RT.