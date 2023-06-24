На Тайване сообщили о приближении к острову 19 самолетов армии Китая
Тайваньские военные зафиксировали приближение 19 самолетов и 5 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило министерство обороны острова.
«С 8.00 (3.00 мск) 24 июня вооруженные силы Тайваня зафиксировали 19 самолетов Народно-освободительной армии Китая (включая истребители J-10, J-16)», — говорится в сообщении в Twitter ведомства.
Восемь из воздушных судов прошли «срединную линию» Тайваньского пролива. Кроме того, Вооруженные силы засекли приближение к Тайваню пяти кораблей НОАК.
По данным минобороны Тайваня, 23-24 июня к острову приблизились пять китайских кораблей и восемь воздушных судов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим КТО
- Минобороны призвало бойцов «Вагнера» не участвовать в вооруженном мятеже
- Что известно о ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»?
- В Воронежской и Липецкой областях отменили массовые мероприятия
- Песков анонсировал выступление Путина в ближайшее время
- Белый дом: США мониторят ситуацию в России
- На Тайване сообщили о приближении к острову 19 самолетов армии Китая
- На Украине заявили о взрывах в Одессе
- В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия
- Системы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru