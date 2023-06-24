На Тайване сообщили о приближении к острову 19 самолетов армии Китая

Тайваньские военные зафиксировали приближение 19 самолетов и 5 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило министерство обороны острова.

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«С 8.00 (3.00 мск) 24 июня вооруженные силы Тайваня зафиксировали 19 самолетов Народно-освободительной армии Китая (включая истребители J-10, J-16)», — говорится в сообщении в Twitter ведомства.

Восемь из воздушных судов прошли «срединную линию» Тайваньского пролива. Кроме того, Вооруженные силы засекли приближение к Тайваню пяти кораблей НОАК.

По данным минобороны Тайваня, 23-24 июня к острову приблизились пять китайских кораблей и восемь воздушных судов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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