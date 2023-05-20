Глава Тайваня исключила военное решение ситуации вокруг острова
20 мая 202306:46
Тайваньский вопрос необходимо решить мирным путем, считает глава администрации острова Цай Инвэнь. Об этом политик заявила на пресс-конференции в субботу.
«Война - это не вариант. Ни одна из сторон не может изменить статус-кво не мирным путем», — цитирует Цай Инвэнь РИА Новости.
По словам политика, Тайвань намерен избегать конфликтов, решать разногласия путем равного диалога, не «идти напролом». При этом остров продемонстрировал миру «решимость защищать себя», и самостоятельность Тайбэя в области обороны «больше не является мечтой».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru