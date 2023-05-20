Глава Тайваня исключила военное решение ситуации вокруг острова

Тайваньский вопрос необходимо решить мирным путем, считает глава администрации острова Цай Инвэнь. Об этом политик заявила на пресс-конференции в субботу.

СМИ: США поставят Тайваню ПЗРК Stinger и комплексы Javelin

«Война - это не вариант. Ни одна из сторон не может изменить статус-кво не мирным путем», — цитирует Цай Инвэнь РИА Новости.

По словам политика, Тайвань намерен избегать конфликтов, решать разногласия путем равного диалога, не «идти напролом». При этом остров продемонстрировал миру «решимость защищать себя», и самостоятельность Тайбэя в области обороны «больше не является мечтой».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Тайвань

Горячие новости

Все новости

партнеры