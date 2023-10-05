На Тайване 190 человек пострадали из-за тайфуна «Коину»

Данных о погибших пока не поступало. За медицинской помощью чаще всего обращались в городах Тайчжун (54 человека) и Тайнань (37 человек). Из опасных районов эвакуировали около 3 тысяч жителей.

Во вторник на Тайване объявили штормовое предупреждение из-за приближения «Коину». Днем позже в нескольких районах острова приостановили работу офисных учреждений и отменили занятия в школах. На метеостанции на острове Ланьюй были зафиксированы порывы ветра до 95,2 м/с — максимальные за 126 лет.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Индии произошло наводнение, в результате стихийного бедствия без вести пропали не менее 30 человек, напоминает RT.

