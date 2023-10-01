В Японии от удара молнии пострадали семь человек

В результате ударов молнии в парке на севере Японии во время мероприятия для школьников пострадали не менее семи человек. Об этом сообщает телеканал NHK 1 октября.

В Новосибирской области подросток погиб после удара молнии

Инцидент произошел около 16 часов (10:00 мск). В это время в парке в Китами проходило мероприятие для школьников, пишут «Известия».

О подробностях происшествия не сообщается. Журналисты уточнили, что в парк выехали представители экстренных служб.

Ранее, 30 сентября, главное метеорологическое агентство Японии предупредило жителей западных и северных регионов страны об угрозе возникновения гроз и торнадо. Это связано с прохождением атмосферного фронта.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеПострадавшиеЯпонияМолния

Горячие новости

Все новости

партнеры