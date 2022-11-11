Песков: Путин не будет выступать на саммите G20 по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин не планирует выступать на саммите «Большой двадцатки», в том числе онлайн. Об этом сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, это связано с графиком главы государства и необходимостью нахождения в России.