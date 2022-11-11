Песков: Путин не будет выступать на саммите G20 по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин не планирует выступать на саммите «Большой двадцатки», в том числе онлайн. Об этом сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам Пескова, это связано с графиком главы государства и необходимостью нахождения в России.
Саммит G20 пройдет с 15 по 16 ноября на индонезийском острове Бали. Россию на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров.
Ранее в посольстве РФ допустили, что Путин примет участие в работе саммита G20 по видеосвязи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru