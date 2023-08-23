На саммите БРИКС по ошибке «скрутили» помощника Си Цзиньпина

На опубликованных кадрах видно, как прибывший в ЮАР на саммит БРИКС китайский лидер в одиночестве заходит в зал заседаний. Отставший помощник поторопился догнать Си Цзиньпина, однако охрана преградила ему путь.

Мужчина отчаянно пытался уцепиться за дверь, но сотрудники службы безопасности оказались сильнее и закрыли её прямо перед ним.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как охранники не пустили на территорию строительства северного намыва Васильевского острова в Санкт-Петербурге главу ведомства Александра Бастрыкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».