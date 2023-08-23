На саммите БРИКС по ошибке «скрутили» помощника Си Цзиньпина
Сотрудники службы безопасности не пустили в зал заседаний помощника председателя КНР Си Цзиньпина. Инцидент попал на видео, которое распространилось в соцсетях.
На опубликованных кадрах видно, как прибывший в ЮАР на саммит БРИКС китайский лидер в одиночестве заходит в зал заседаний. Отставший помощник поторопился догнать Си Цзиньпина, однако охрана преградила ему путь.
Мужчина отчаянно пытался уцепиться за дверь, но сотрудники службы безопасности оказались сильнее и закрыли её прямо перед ним.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как охранники не пустили на территорию строительства северного намыва Васильевского острова в Санкт-Петербурге главу ведомства Александра Бастрыкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru