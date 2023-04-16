На митинг в центре Праги вышли более 30 тысяч человек
В антиправительственном митинге в центре столицы Чехии участвуют 30-35 тысяч человек, пишет издание Idnes со ссылкой на организаторов.
Акция протеста началась в 14:00 (15:00 по московскому времени). Мероприятие проходит на Вацлавской площади.
Протестующие обвинили правительство в ухудшении их материального положения. Люди пожаловались на подорожание продуктов, автомобильного топлива и энергии.
Участники митинга ждут выступления представителей оппозиционных партий и экспертов в сфере экономики и права.
Акции протеста против повышения пенсионного возраста проходят во Франции. В беседе с «Радиоточкой НСН» политолог Сергей Федоров заявил, что митинги не приведут к отставке правительства и президента.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 094 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+6 841 / сут.
- Курс доллара ниже 70 рублей сочли неприемлемым для бюджета РФ
- Кому НАТО? Россия подготовила ответ на попытку альянса стать всемирным
- FT: ВСУ провалят контрнаступление из-за нехватки авиации
- Непомнящий проиграл шестую партию матча за шахматную корону
- «Локомотив» разгромил «Оренбург» в матче РПЛ
- На митинг в центре Праги вышли более 30 тысяч человек
- До последнего украинца. Киев начал признавать колоссальные потери в ходе СВО
- СМИ оценили личное состояние британского короля Карла III
- СК возбудил дело после нападения бездомных собак на ребенка в Оренбурге
- Министр обороны Украины обвинил Меркель в невступлении страны в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru