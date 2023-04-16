На митинг в центре Праги вышли более 30 тысяч человек

В антиправительственном митинге в центре столицы Чехии участвуют 30-35 тысяч человек, пишет издание Idnes со ссылкой на организаторов.

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Акция протеста началась в 14:00 (15:00 по московскому времени). Мероприятие проходит на Вацлавской площади.

Протестующие обвинили правительство в ухудшении их материального положения. Люди пожаловались на подорожание продуктов, автомобильного топлива и энергии.

Участники митинга ждут выступления представителей оппозиционных партий и экспертов в сфере экономики и права.

Акции протеста против повышения пенсионного возраста проходят во Франции. В беседе с «Радиоточкой НСН» политолог Сергей Федоров заявил, что митинги не приведут к отставке правительства и президента.

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Фото: telegram.org
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