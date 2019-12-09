«На любителя». Заменят ли умные очки смартфоны?

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с НСН рассказал, будет ли пользоваться новинка от Huawei успехом, а также предположил, какие новинки разработчиков можно будет увидеть в будущем.

«Поменять смартфон на очки, во-первых, не каждый согласится. Это на любителя! Все-таки очки должны висеть на носу, а это тоже не всегда удобно. Так что, найдутся люди, которые будут фанатеть от этих очков. Там действительно столько функций, что “ой-ой-ой”, но вообще пока неясно, что может заменить смартфон и надо ли заменять. Единственное, что мне приходит в голову – смартфоны будут уменьшаться до таких размеров ничтожных, что их уже и не будет заметно. Но пока что мы гордимся своим смартфоном, держим так, чтобы было видно, какой это бренд. Это же пройдет! Это такое детское хвастанье своим аппаратом. Дойдет до того, что он будет вставляться, как на телевидении наушник в ухо. Сейчас же ходят с беспроводными наушниками. Так что ж стоит вмонтировать такой смартфон в наушник? А смарт часы будут, как управление. Так что, как повернется предпочтение, техника и производитель, который придумывает, чем еще привлечь, заранее сказать сложно», - рассказал он.

Ранее брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара – Роберто – презентовал складной смартфон Escobar Fold 1. Еще одним приверженцем моды на складные телефоны стала компания Huawei с смартфоном Mate X. По мнению шеф-редактора журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтия Букштейна, которое он высказал в беседе с НСН, подобного рода смартфоны будут популярны среди людей, которые готовы тратить на них время.

