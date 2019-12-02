Смартфоны канут в лету. И российский софт их не спасет

Закон о предустановке российского программного обеспечения на отдельные виды технически сложных товаров подписал президент России. Пока нет ни списка этих товаров, ни списка обязательных программ. И то и другое предстоит составить правительству страны. Пока же на сайте Госдумы в качестве примеров устройств, в обязательном порядке подлежащих оснащению российским софтом, указаны смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Аргументами в пользу этой меры при рассмотрении проекта в парламенте назывались интересы отечественных пользователей и российских IT-компаний, получающих возможность для продвижения своих технологий. В сенате к тому же напоминали историю китайского IT-гиганта Huawei, против которого власти США ввели санкции и ограничили доступ к программному обеспечению.

Отклонить законопроект президента просили представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. В письме на имя главы государства они указывали, что закон окажет негативное воздействие на отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского программного обеспечения, приведет к ее монополизации.

Для пользователей никаких катастрофических последствий закон не несет. Он не обязывает производителей гаджетов заменять свои приложения на российские. Программы разработки российских компаний должны быть. И в результате именно пользователь будет решать, оставить или удалить предустановленные приложения, - поясняет ТАСС.

К тому же, не исключено, что законодатели уже опоздали с попыткой регулирования начинки смартфонов. Через пару лет эти передовые, как нам сейчас кажется, гаджеты вполне могут уйти в прошлое. Так, во всяком случае, полагает президент компании Qualcomm – одного из крупнейших производителей процессоров и других комплектующих мобильной электроники. Развитие сетей 5G сделает телефоны неактуальными, а им на смену придет новое универсальное устройство, - убежден Кристиано Амон. Из его слов, которые приводит «Газета.ру», следует, что этим универсальным устройством станут смарт-очки. Их новое поколение, удобное для повседневного использования, появится уже через два года и отберет у смартфонов функцию коммуникации, доступа в интернет и соцсети. «Это будут гаджеты будущего, которые изменят социальный опыт человека», - предрек бизнесмен.

Если кто-то сомневается в прогнозе предпринимателя, то стоит напомнить, что технологиями дополненной реальности активно занимаются все крупнейшие игроки мировой IT-индустрии. А в том же Китае «умные очки» с функцией распознавания лиц уже стоят на вооружении полиции. Так что добро пожаловать в будущее, где очки понадобятся не только тем, у кого плохое зрение. Вместо смартфонов с российским софтом.

