На Кубе раскрыли сеть вербовки людей для участия в конфликте на Украине

«Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить имидж страны и представить ее как соучастницу этих действий», — указали в ведомстве.

В кубинском МИД отвергли обвинения в участии в незаконных действиях. Как отметили в министерстве, схема затрагивала проживающих в РФ кубинцев и граждан непосредственно на территории республики.

По данным МИД, попытки наемничества были «нейтрализованы», против причастных к деятельности возбудили уголовные дела.

