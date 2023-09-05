На Кубе раскрыли сеть вербовки людей для участия в конфликте на Украине

Министерство внутренних дел Кубы раскрыло действующую из России сеть торговли людьми, которая принуждала кубинцев к участию в боевых действиях на Украине. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

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«Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить имидж страны и представить ее как соучастницу этих действий», — указали в ведомстве.

В кубинском МИД отвергли обвинения в участии в незаконных действиях. Как отметили в министерстве, схема затрагивала проживающих в РФ кубинцев и граждан непосредственно на территории республики.

По данным МИД, попытки наемничества были «нейтрализованы», против причастных к деятельности возбудили уголовные дела.

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ФОТО: Скрин https://t.me
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