На Кубе раскрыли сеть вербовки людей для участия в конфликте на Украине
Министерство внутренних дел Кубы раскрыло действующую из России сеть торговли людьми, которая принуждала кубинцев к участию в боевых действиях на Украине. Об этом говорится в заявлении МИД республики.
«Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить имидж страны и представить ее как соучастницу этих действий», — указали в ведомстве.
В кубинском МИД отвергли обвинения в участии в незаконных действиях. Как отметили в министерстве, схема затрагивала проживающих в РФ кубинцев и граждан непосредственно на территории республики.
По данным МИД, попытки наемничества были «нейтрализованы», против причастных к деятельности возбудили уголовные дела.
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