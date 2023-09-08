На Кубе арестовали 17 человек, вербовавших людей для боев на Украине

Власти Кубы арестовали 17 человек, которые занимались вербовкой людей для участия в конфликте на Украине на стороне России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на МВД Кубы.

На Кубе раскрыли сеть вербовки людей для участия в конфликте на Украине

«В результате расследований на данный момент арестовано 17 человек», — заявил полковник министерства внутренних дел республики Сесар Родригес.

В числе задержанных — организатор преступной деятельности. Подозреваемые проходят по статьям о торговле людьми, наемничестве и враждебных действиях против иностранного государства.

Ранее в МИД Кубы заявили о раскрытии сети торговли людьми, которая принуждала кубинцев к участию в боевых действиях на Украине, злоумышленники действовали из России. Попытки наемничества «нейтрализовали», против причастных были возбуждены уголовные дела.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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