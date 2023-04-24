На Кипре собирают подписи за восстановление авиасообщения с Россией
24 апреля 202302:01
Координационный совет российских соотечественников опубликовал петицию о возобновлении авиасообщение с РФ, сообщает «РЕН ТВ».
В ходе выездного расширенного заседания в Деликопосе говорилось, что за год с момента прекращения авиасообщения с Россией Кипр лишился 25% потока туристов, что сильно отразилось на экономике страны. При этом ограничение не повлияло ни на экономику, ни на политическую ситуацию внутри РФ.
Как сообщалось ранее, крупнейший банк Кипра закрывает счета россиян, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru