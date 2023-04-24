На Кипре собирают подписи за восстановление авиасообщения с Россией

Координационный совет российских соотечественников опубликовал петицию о возобновлении авиасообщение с РФ, сообщает «РЕН ТВ».

Кипр отказался предоставлять оружие Украине

В ходе выездного расширенного заседания в Деликопосе говорилось, что за год с момента прекращения авиасообщения с Россией Кипр лишился 25% потока туристов, что сильно отразилось на экономике страны. При этом ограничение не повлияло ни на экономику, ни на политическую ситуацию внутри РФ.

Как сообщалось ранее, крупнейший банк Кипра закрывает счета россиян, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Борис Бабанов
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