Кипр отказался предоставлять оружие Украине

Кипр намерен оказывать Киеву гуманитарную помощь и делиться знаниями в области обучения военных, однако не собирается поставлять оружие. Такое заявление сделал официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис в интервью третьей программе радио корпорации RIK.

Киев попросил Вашингтон предоставить дополнительное вооружение и боеприпасы

Летимпиотис отметил, что Кипр ни при каких обстоятельствах не может оставаться без вооружений.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства Североатлантического альянса отправили Украине оружие на общую сумму 65 млрд евро. Он отметил, что сейчас готовится программа многолетних поставок вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: president.gov.ua
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