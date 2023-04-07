Кипр отказался предоставлять оружие Украине

Летимпиотис отметил, что Кипр ни при каких обстоятельствах не может оставаться без вооружений.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства Североатлантического альянса отправили Украине оружие на общую сумму 65 млрд евро. Он отметил, что сейчас готовится программа многолетних поставок вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

