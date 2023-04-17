Forbes: Крупнейший банк Кипра закрывает счета россиян

Известная российская писательница, бизнесвумен и телеведущая Лена Ленина ранее рассказывала на пресс-конференции в НСН, как ее обманули при покупке недвижимости на Кипре.

По ее словам, сейчас началась третья волна потери иностранцами денег в этой стране. Первая была после обрушения банковской системы Кипра «много лет назад», вторая - после закрытия программы «золотых паспортов».

