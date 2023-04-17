Forbes: Крупнейший банк Кипра закрывает счета россиян
Крупнейший банк на Кипре Bank Of Cyprus планирует закрыть счета клиентов из России, пишет Forbes.
По данным издания, россиянам разосланы соответствующие уведомления. Клиентов предупреждают о закрытии счетов в течение двух месяцев с момента получения письма. Банк опасается санкций со стороны США и Великобритании.
Известная российская писательница, бизнесвумен и телеведущая Лена Ленина ранее рассказывала на пресс-конференции в НСН, как ее обманули при покупке недвижимости на Кипре.
По ее словам, сейчас началась третья волна потери иностранцами денег в этой стране. Первая была после обрушения банковской системы Кипра «много лет назад», вторая - после закрытия программы «золотых паспортов».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru