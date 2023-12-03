На индонезийском острове Суматра началось извержение вулкана Мерапи

Пепел поднялся на высоту более трех тысяч метров. На опубликованных в Сети кадрах виден густой столб серого дыма.

Местные власти закрыли дороги в районе вулкана. Жителям близлежащих населенных пунктов выдали маски.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее власти Исландии объявили в стране чрезвычайное положение из-за угрозы извержения вулкана на полуострове Рейкьянес, отмечает «Радиоточка НСН».

