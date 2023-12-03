На индонезийском острове Суматра началось извержение вулкана Мерапи
3 декабря 202317:59
Вулкан Мерапи на индонезийском острове Суматра выбросил в небо столб пепла, сообщило издание Kompas.
Пепел поднялся на высоту более трех тысяч метров. На опубликованных в Сети кадрах виден густой столб серого дыма.
Местные власти закрыли дороги в районе вулкана. Жителям близлежащих населенных пунктов выдали маски.
Информации о жертвах и пострадавших не поступало.
Ранее власти Исландии объявили в стране чрезвычайное положение из-за угрозы извержения вулкана на полуострове Рейкьянес, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru